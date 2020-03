De wielerkoersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo gaan vooralsnog gewoon door, zo heeft koersorganisator RCS Sport maandag volgens Belgische media laten weten aan de ploegen die meedoen.

Het was onzeker of de drie Italiaanse koersen wel door konden gaan vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus. In Italië zijn op dit moment ruim 1.500 mensen besmet en 41 mensen overleden aan het virus.

Vorige week werd de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten twee etappes voor het einde stilgelegd, omdat twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmet waren geraakt met het coronavirus.

Door de uitbraak in Italië werden al meerdere wedstrijden in de Serie A afgelast. Het in maart geplande olympisch kwalificatietoernooi voor de waterpolosters in Triëst gaat ook niet door en is verplaatst naar mei, maar de wielerkoersen blijven buiten schot.

RCS Sport houdt nog wel een slag om de arm - de situatie kan de komende week immers nog veranderen - maar de koersorganisatie zegt er alles aan te gaan doen om de wielerwedstrijden door te laten gaan.

De eendagskoers Strade Bianche staat zaterdag op het programma. De Tirreno-Adriatico wordt van 11 tot en met 17 maart gehouden en Milaan-San Remo, het eerste monument van het wielerseizoen, wordt op 21 maart afgewerkt.