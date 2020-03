Team INEOS gaat met Gianni Moscon in gesprek nadat de renner zondag opnieuw negatief in het nieuws was gekomen. De Italiaan werd in Kuurne-Brussel-Kuurne uit koers gezet omdat hij een fiets naar een andere renner gooide.

"Ik ben het eens met de beslissing van de jury. Dit gedrag hoort niet in de koers en is onacceptabel", zei INEOS-ploegleider Gabriel Rasch tegen Cycling News.

Moscon kwam zondag met een aantal andere renners ten val en gooide kwaad met een fiets naar de Belg Jens Debusschere, die ook op de grond lag. Op basis van videobeelden besloot de jury om hem uit koers te halen.

Moscon is zo een van de eerste slachtoffers van de VAR, die sinds dit seizoen ook in het wielrennen gebruikt wordt. De 25-jarige renner kreeg een boete van 200 Zwitserse franc (zo'n 187 euro) en 10 strafpunten op de UCI-ranglijst. Omdat hij zijn rugnummers kwaad afscheurde en weggooide, kreeg Moscon bovendien een boete van 465 euro wegens deponeren van afval buiten de daarvoor bestemde zones.

Voor de gebuikers van de app: tik op de tweet om een video van Moscons wangedrag te zien.

Moscon kwam vaker in opspraak

"We gaan met hem in gesprek over zijn gedrag", liet Rasch weten. "We gaan hem steunen, zodat dit soort dingen in de toekomst niet meer gebeurt."

In zijn prille carrière kwam Moscon al vaker in opspraak. In 2018 werd hij uit de Tour de France gezet nadat hij een andere renner een klap had gegeven. In 2017 werd Moscon gediskwalificeerd wegens stayeren achter een auto bij het WK en eerder dat jaar werd hij beschuldigd van racisme aan het adres van collega Kévin Reza in de Ronde van Romandië. Later in 2017 zou hij Reza's ploeggenoot Sebastien Reichenbach opzettelijk ten val hebben gebracht, wat de Zwitser een gebroken heup en elleboog opleverde.

Wegens gebrek aan bewijs werd Moscon voor dat laatste incident niet gestraft. INEOS schorste hem na de incidenten in de Tour de France en de Ronde van Romandië voor respectievelijk vijf en zes weken.

Moscon was zondag de kopman van INEOS in Kuurne-Brussel-Kuurne. De koers werd gewonnen door de Deen Kasper Asgreen van Deceuninck-Quick-Step.