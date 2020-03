Kasper Asgreen heeft zondag Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam geschreven. De Deen van Deceuninck-Quick-Step kwam na 201 kilometer solo over de finish in de Vlaamse semiklassieker.

Asgreen begon op 9 kilometer van de finish aan een fraaie solo. De Deens kampioen tijdrijden bleef het aanstormende peloton slechts een paar seconden voor.

Giacomo Nizzolo sprintte naar de tweede plaats en liet Alexander Kristoff achter zich. Fabio Jakobsen, ploeggenoot van Asgreen, was op de vierde plek de beste Nederlander.

Voor de 25-jarige Asgreen betekende de winst in Kuurne-Brussel-Kuurne de derde profzege in zijn carrière. Vorig jaar won hij een etappe in de Ronde van Californië en in de Ronde van Duitsland.

Moscon uit koers genomen na weggooien fiets

In de 72e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne ontstond in de openingsfase een kopgroep van vijf renners, onder wie de Belgen Roy Jans en Boris Vallée. Dit gezelschap kreeg de ruimte van het peloton en reed lange tijd vooruit.

Halverwege de koers werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Gianni Moscon was daar ook bij betrokken en de Italiaan gooide een fiets van een andere renner weg. Even later werd Moscon uit koers genomen vanwege die actie.

Op De Oude Kwaremont viel het peloton uiteen en reed een groep met onder anderen Greg Van Avermaet weg. Zij werden even later weer ingerekend, waarna Kasper Asgreen op 30 kilometer van de finish op jacht ging naar de koplopers.

Niet veel later sloot Asgreen aan bij Jans en Vallée, terwijl de andere vluchters niet konden volgen. Jans moest vooraan ook al snel lossen en met nog 9 kilometer te gaan ging de Deen solo verder. Het peloton kwam nog heel dichtbij, maar was net te laat om Asgreen nog in te rekenen.