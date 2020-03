Mathieu van der Poel moet de verkenning van het parcours in de Ronde van Vlaanderen maandag laten schieten. De Nederlander, die zaterdag wegens ziekte al niet mee kon doen aan Omloop Het Nieuwsblad, is nog niet fit genoeg.

Van der Poel kreeg in de nacht van woensdag op donderdag griep en hoge koorts en moest zich afmelden voor de eerste eendagswedstrijd van het voorjaar. Aangezien hij nog altijd niet hersteld is, is het de vraag of hij zaterdag wel mee kan doen aan de Strade Bianche.

Zijn ploeg Alpecin-Fenix zegt dat de deelname van Van der Poel aan de Italiaanse koers later besproken wordt. Ook onder meer Milaan-San Remo (21 maart) en Parijs-Roubaix (12 april) staan binnenkort op zijn programma. De Ronde van Vlaanderen wordt zondag 5 april verreden.

De 25-jarige Van der Poel reed in de winter 25 veldritten en begon onlangs in de Ronde van de Algarve aan zijn wegseizoen. Hij eindigde de Portugese wielerkoers op de 45e plaats in het algemeen klassement.