Harrie Levreysen is zondag voor het tweede jaar op rij wereldkampioen op de sprint geworden. Hij was in de finale in Berlijn een maat te groot voor landgenoot Jeffrey Hoogland, die net als vorig jaar zilver pakte.

De 22-jarige Lavreysen was oppermachtig in de finale. Na winst in de eerste heat, ging hij met nog twee rondes te gaan al aan. De vier jaar oudere Hoogland kwam vervolgens niet meer in de buurt van zijn kamergenoot.

In de eerste heat gaf Lavreysen het initiatief aan Hoogland, om zijn landgenoot op het laatste rechte stuk dankzij een hogere topsnelheid te overvleugelen.

Beide Nederlanders bereikten eerder op de dag probleemloos de finale. Lavreysen won beide heats van de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang. Hoogland had tegen de Pool Mateusz Rudyk ook maar twee sprints nodig. De Maleisiër greep uiteindelijk brons.

De sprintfinale was een herhaling van de eindstrijd van vorig jaar. Op de WK in het Poolse Pruszków ging Lavreysen toen met zijn eerste individuele wereldtitel aan de haal.

Lavreysen is in Berlijn bezig aan een zeer succesvol WK. De Brabander won deze week ook al goud op de keirin en pakte eveneens de wereldtitel op de teamsprint, door in de finale samen met Hoogland en Roy van den Berg het wereldrecord te verbeteren.

Yoeri Havik (rechts) en Jan-Willem van Schip grepen net naast een medaille op de koppelkoers. (Foto: Pro Shots)

Havik en Van Schip laten medaille uit handen glippen

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip lagen op de koppelkoers lang op medaillekoers, maar in de laatste sprint werd de Nederlandse equipe voorbijgestoken door Nieuw-Zeeland en Duitsland. Zij eindigden daardoor als vierde.

Denemarken greep met groot vertoon van macht de titel. Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv, die lang in quarantaine zat in de Verenigde Arabische Emiraten, waren al voor de laatste sprint zeker van de titel.

Nieuw-Zeeland behaalde een punt meer dan Duitsland en greep daarmee zilver, terwijl het thuisland genoegen moest nemen met brons.

Kirsten Wild loopt het podium mis op de puntenkoers na een val. (Foto: Pro Shots)

Wild grijpt naast medaille op puntenkoers na val

Kirsten Wild slaagde er niet in om nog een medaille aan haar totaal toe te voegen. Op de puntenkoers eindigde ze, na ten val te zijn gekomen, naast het podium.

De 37-jarige Wild ging hard onderuit toen de Oezbeekse Olga Zabelinskaya haar voorwiel aantikte. Ze kon weliswaar de race hervatten, maar bleef met 29 punten steken op de zesde plaats. Het goud ging met vijftig punten naar de Britse Elinor Barker.

Wild kan desondanks met een tevreden gevoel huiswaarts keren. De Almelose pakte goud op de scratch en veroverde samen met Amy Pieters de wereldtitel op de koppelkoers.

Laurine van Riessen kwam op de keirin niet door de halve finales. (Foto: Getty Images)

Van Riessen mist finale op keirin

Laurine van Riessen wist zich op de keirin niet te plaatsen voor de finale. Ze was in de halve finale kansloos en eindigde daarin als zesde. Ze won vervolgens een door valpartijen ontsierde troostfinale, waardoor ze het toernooi als zevende afsloot.

Van Riessen kende eerder op de dag een valse start toen ze in de eerste ronde onderuitging na een onhandige stuuractie van de Russische Daria Shmeleva. De schade viel echter mee en in de herkansingen reed de Nederlandse de snelste tijd.

Shanne Braspennincx overleefde eveneens de eerste ronde, maar bleef vervolgens in de kwartfinales steken. De vijfde plaats in haar heat was net niet genoeg voor een plaats in de volgende ronde.