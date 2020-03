Het sprinttoernooi bij de WK baanwielrennen krijgt opnieuw een Nederlandse winnaar. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland plaatsen zich zondag in Berlijn overtuigend om de strijd om het goud.

Lavreysen was in de halve finale in twee heats te sterk voor de Maleisiër Mohd Awang. Hoogland had in zijn halve eindstrijd tegen de Pool Mateusz Rudyk ook maar twee sprints nodig.

Vorig jaar bij de WK in het Poolse Pruszków stonden Lavreysen en Hoogland eveneens tegenover elkaar in de finale. De 22-jarige Lavreysen ging toen met zijn eerste individuele wereldtitel aan de haal. Dit WK veroverde hij al goud op de keirin.

De sprintfinale staat zondagmiddag rond 14.40 uur op het programma en gaat eveneens over twee gewonnen heats. Rudyk en Awang strijden om het brons.

Braspennincx en Van Riessen verder op keirin

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen plaatsten zich voor de kwartfinales van de keirin. Braspennincx was de snelste in haar heat, Van Riessen bereikte de volgende ronde via de herkansingen.

De herkansing was nodig voor Van Riessen omdat ze in haar serie ten val was gebracht door een onhandige stuuractie van de Russische Daria Shmeleva. De schade viel echter mee en in de herkansingen reed de Nederlandse de snelste tijd.

De ontknoping van de keirin volgt op zondagmiddag vanaf 14.50 uur. Verder wordt nog de madison bij de mannen, waar namens Nederland Jan Willem van Schip en Yoeri Havik in actie komen, en de puntenkoers voor vrouwen met Kirsten Wild op de slotdag afgewerkt.