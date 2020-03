De renners en stafleden van Jumbo-Visma hebben hun hotel in Abu Dhabi eindelijk mogen verlaten. Ze zaten er een paar dagen gedwongen vast nadat bij personeel van een andere formatie het coronavirus was vastgesteld.

"Onze ploeg is op weg naar huis", meldt de Nederlandse WorldTour-formatie zondagochtend op Twitter. De ploegleiding liet zaterdag al weten goede hoop te hebben om snel te mogen vertrekken.

Jumbo-Visma was in Abu Dhabi voor de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Nadat twee Italiaanse stafleden van een van de deelnemende ploegen besmet bleken te zijn met het coronavirus werd donderdag besloten de twee resterende etappes van de WorldTour-koers te schrappen.

Sindsdien moesten alle renners noodgedwongen in hun hotel blijven in afwachting van de uitkomst van de tests die bij hen werden afgenomen. Daaruit bleek dat verder niemand een besmetting had opgelopen.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten was zondag begonnen en zou eigenlijk tot afgelopen zaterdag duren. Namens Jumbo-Visma wist Dylan Groenewegen in een massasprint de vierde etappe te winnen.

Nu de ploeg het hotel heeft mogen verlaten, lijkt deelname aan andere koersen niet in gevaar te komen. De renners die in de Verenigde Arabische Emiraten reden, worden later deze maand aan de start verwacht van de Strade Bianche (7 maart), Parijs-Nice (vanaf 8 maart) of Tirreno-Adriatico (vanaf 11 maart).