Kirsten Wild en Amy Pieters zien zichzelf na de tweede wereldtitel op rij op de koppelkoers absoluut nog niet als favorieten voor de olympische titel. Daar is de sport volgens het duo veel te onvoorspelbaar voor.

De 37-jarige Wild en de negen jaar jongere Pieters hadden de race in het Berlijnse Velodrome vanaf de eerste minuut onder controle. Het koppel was bij vrijwel elke sprint betrokken en sprokkelde zo al snel een voorsprong bij elkaar. Die hielden ze tot aan de laatste sprint vast.

Het was daarna zaak om de koers te controleren, al viel dat volgens Wild niet mee. "Hier hoop je natuurlijk op, want we wilden onze eigen koers rijden. Maar er rijdt een heel peloton mee, dus dan is dat best moeilijk. We hadden gelukkig altijd een goede communicatie met elkaar", zei ze tegen de NOS.

"Je weet dat het een chaos wordt, dus onze focus lag constant op onze eigen positionering", vulde Pieters aan. "Dat was het enige waar wij zelf invloed op hadden, niet op de rest. Daar hebben we ons ook aan gehouden."

Wild en Pieters waren ergens bang dat hun sterke start in de slotfase nog voor problemen zou zorgen. "Ik was toch wel bang dat we ons zouden vergalopperen", merkte Wild op. "Er is toch een risico dat je je opblaast, want 120 rondes rijden is erg lang."

Kirsten Wild (links) en Amy Pieters hadden flink op de aflossingen getraind. (Foto: Pro Shots)

'Goud op Spelen niet vanzelfsprekend'

Pieters vond dat de goede voorbereiding zijn vruchten had afgeworpen. "We wisten door de trainingen dat we goed waren, want daar ging het supergoed. We wisten wel dat moeilijk zou worden om voor de tweede keer op rij te winnen, maar het is gelukt."

De aflossingen tussen de twee gingen als gesmeerd. "Hoe irritant die trainingen ook zijn, dat heeft zich wel uitbetaald", stelde Wild tevreden vast. "We hebben bij de training steeds achter de mannen aangereden en heel veel tips gehad. We zijn hier megatrots op."

De twee reizen als tweevoudig wereldkampioen af naar de Spelen van Tokio, maar Pieters ziet dat niet als een garantie op succes. "De Spelen zijn pas in augustus, laten we hier eerst even van genieten. Vorig jaar werden we ook wereldkampioen, maar geen Europees kampioen. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je daar zomaar wint."