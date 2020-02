Jasper Stuyven heeft zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Belg was de sterkste van een kopgroep van drie in de traditionele openingswedstrijd van het Vlaamse wielerseizoen.

Stuyven troefde na 200 kilometer van Gent naar Ninove zijn landgenoot Yves Lampaert af in een sprint-à-deux. Søren Kragh Andersen eindigde op enkele seconden als derde en Matteo Trentin moest kort daarachter genoegen nemen met de vierde plek.

Mike Teunissen, die ook deel uitmaakte van de kopgroep, was op de zesde plek de beste Nederlander. De renner van Jumbo-Visma werd vlak voor de finish ingerekend door het peloton, maar sprintte nog om een ereplaats.

Voor de 27-jarige Stuyven is de winst in de Omloop een van zijn grootste zeges in zijn carrière. Eerder schreef de renner van Trek-Segafredo onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne (2016) en een etappe in de Vuelta a España (2015) op zijn naam.

Teunissen maakt deel uit van kopgroep

In de 75e editie van de Omloop probeerden Trek-Segafredo en Team INEOS in de openingsfase waaiers op te zetten, maar die pogingen waren tevergeefs. Ook demarrages van Wout van Aert en Greg Van Avermaet liepen op niets uit.

Op 70 kilometer van de finish slaagde Teunissen er samen met zes anderen wel in om weg te komen. De Nederlander kreeg vooraan gezelschap van Lampaert, Stuyven, Tim Declercq, Frederik Frison, Matteo Trentin en Kragh Andersen.

Het septet kreeg de ruimte en bouwde een voorsprong van drie minuten op. Een groepje met onder anderen Pascal Eenkhoorn ging in de achtervolging, maar na een demarrage van Van Aert op de Berendries werden zij op 22 kilometer van de meet ingerekend door het peloton.

Op de Muur van Geraardsbergen moest Teunissen al snel lossen uit de kopgroep en reden Lampaert, Stuyven en Kragh Andersen weg bij de rest. Het trio had een kleine voorsprong op Trentin en een minuut op het peloton.

Op 2 kilometer van de streep ging Lampaert in de aanval, waardoor Kragh Andersen moest lossen. De twee Belgen mochten in de straten van Ninove sprinten om de winst en Stuyven was van hen veruit de sterkste.