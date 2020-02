Annemiek van Vleuten is zaterdag uitstekend begonnen aan haar wielerseizoen. De regerend wereldkampioen op de weg zegevierde op overtuigende wijze in de Omloop het Nieuwsblad.

Van Vleuten toonde haar klasse op de Muur van Geraardsbergen. Ze demarreerde op zo'n 17 kilometer van de finish op de befaamde heuvel en kwam solo over de meet.

Achter de ongenaakbare Van Vleuten sprintte de Italiaanse Marta Bastianelli op ruim een halve minuut achterstand naar een tweede plek, voor Van Vleutens landgenote Floortje Mackaij.

De Nederlanders Chantal van den Broek-Blaak en Ellen van Dijk completeerden de top vijf en Jip van den Bos eindigde op de negende plaats ook nog in de top tien.

Van Vleuten opvolger van Van den Broek-Blaak

Van Vleuten is de opvolger van Van den Broek-Blaak, die vorig jaar de beste was in de Omloop het Nieuwsblad. Ze was zelf nog nooit eerder de beste in de eerste klassieker van het voorjaar.

De 37-jarige Utrechtse koerste pas haar eerste wedstrijd na de gewonnen race op het WK in september in Yorkshire. Ze maakte toen indruk met een weergaloze solo van meer dan 100 kilometer.

Van Vleuten bereidde zich in de afgelopen weken in Colombia voor op dit jaar. Ze komt volgende week weer in actie bij Strade Bianchi en heeft als hoofddoel de Olympische Spelen van komende zomer.