Kirsten Wild en Amy Pieters hebben zaterdag bij de WK baanwielrennen in Berlijn de titel op de koppelkoers geprolongeerd. Bij de mannen won Jan-Willem van Schip zilver op het omnium en staan Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in de halve finales op de sprint.

De 37-jarige Wild en de negen jaar jongere Pieters reden een attente koers in het Berlijnse Velodrome. Het koppel sprokkelde bij vrijwel alle sprints punten en lieten geen enkel land een ronde voorsprong pakken.

Wild, die eerder al goud pakte op de scratch, en Pieters grepen in totaal 36 punten op het olympische onderdeel. Het duo bleef daarmee Frankrijk (24 punten) en Italië (22 punten) voor.

Het is de tweede wereldtitel op rij voor het Nederlandse koppel op de madison. In 2018 veroverden zij zilver op het onderdeel. Voor de Nederlandse ploeg is al de vijfde titel in totaal op deze WK.

Wild neemt met de overwinning revanche voor haar optreden van vrijdag op het omnium. Ze eindigde daar als regerend kampioene als zevende, nadat ze op het eerste onderdeel gedeclasseerd werd.

Jan-Willem van Schip (rechts) wist zich net niet tot wereldkampioen te kronen op het omnium. (Foto: Pro Shots)

Van Schip pakt zilver op omnium

Van Schip verzekerde zich op het olympische onderdeel omnium van zilver. De 25-jarige renner wist op de afsluitende puntenkoers zijn achterstand op de Fransman Benjamin Thomas niet meer goed te maken. Die eiste de titel voor zich op.

Op het omnium, dat uit vier onderdelen bestaat, begon de geboren Schalkwijker met een zevende plek op de scratch, waarna hij de temporace won.

Bij de afvalkoers eindigde de oud-renner van Roompot als derde, waardoor hij opschoof naar plek twee in de rangschikking. In de afsluitende puntenkoers kreeg hij geen enkele meter ruimte van Thomas, die constant op zijn wiel zat. Van Schip wist zijn achterstand daardoor niet goed te maken.

Harrie Lavreysen is een van de kanshebbers op goud bij de sprint. (Foto: Pro Shots)

Sprinters kansrijk voor titel

Titelverdediger Lavreysen, de kersverse wereldkampioen op de keirin, en Hoogland staan in de halve finales van de sprint, die zondagochtend worden verreden. Lavreysen treft daarin de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang, terwijl Hoogland het opneemt tegen de Pool Mateusz Rudyk.

Matthijs Büchli sneuvelde in de kwartfinales, terwijl Sam Ligtlee een ronde eerder uit het toernooi verdween.

Lavreysen begon de sprint als snelste van allemaal in de kwalificaties en was daarna de Australiër Nathan Hart en Yudai Nitta uit Japan de baas. Hoogland klopte Sam Webster uit Nieuw-Zeeland en de Duitser Stefan Botticher.

Kyra Lamberink kwam in actie op de 500 meter tijdrit . (Foto: Pro Shots)

Lamberink achtste in finale 500 meter tijdrit

Bij de vrouwen kwam Lamberink op de 500 meter tijdrit niet in de buurt van de medailles. Ze reed in de finale een tijd van 34,004, waarmee ze liefst een halve seconde trager was dan in de kwalificaties. Ze moest genoegen nemen met plek acht.

De titel ging naar Lea Sophie Friedrich uit Duitsland, die eerder ook al de sterkste was in de kwalificaties.

Steffie van der Peet kwam bij haar WK-debuut niet door de kwalificaties. Ze reed een tijd van 34,064, waarmee ze twaalfde van de twintig deelnemers werd.