Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli hebben zaterdag de kwartfinales van het onderdeel sprint bereikt bij de WK baanwielrennen in Berlijn. Bij de vrouwen plaatste Kyra Lamberink zich als zesde voor de finale van de 500 meter tijdrit.

Titelverdediger Lavreysen, bovendien de kersverse wereldkampioen op de keirin, begon de sprint als snelste van allemaal in de kwalificaties en was in de achtste finales de Australiër Nathan Hart de baas. Hoogland klopte Sam Webster uit Nieuw-Zeeland.

Büchli, de derde Nederlander op het sprintonderdeel, moest een ronde eerder al in actie komen. Hij troefde de Chinees Zhou Yu af, waarna in de achtste finales Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago eraan moest geloven. Sam Ligtlee ging in de zestiende finales ten onder tegen de Japanner Yudai Nitta.

Op het omnium, dat uit vier onderdelen bestaat, staat Jan-Willem van Schip na twee onderdelen derde met 68 punten. Dat zijn er tien minder dan de Franse koploper Benjamin Thomas.

Van Schip begon het toernooi met een zevende plek op de scratch en won vervolgens de temporace. Later volgen de afvalkoers en puntenkoers van het olympische nummer.

Lamberink finaliste 500 meter tijdrit

Bij de vrouwen kwam Lamberink op de 500 meter tijdrit tot een tijd van 33,521, waarmee ze ruim drie tienden toegaf op de snelste tijd van Lea Sophie Friedrich uit Duitsland. Ze voldeed met een plek bij de eerste acht aan de finale-eis.

Dat gold niet voor Steffie van der Peet. De twintigjarige Nederlandse kwam bij haar WK-debuut tot een tijd van 34,064, waarmee ze twaalfde van de twintig deelnemers werd. De finale is later op zaterdag.

Na drie dagen voert Nederland het medailleklassement aan met vier keer goud en één keer brons. Het toernooi in Berlijn duurt nog tot en met zondag.