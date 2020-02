Vooralsnog heeft geen enkele wielrenner in de gestaakte Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten positief getest op het COVID-19-virus, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid van het emiraat zaterdag bekendgemaakt.

Donderdag werden de laatste twee ritten van de WorldTour-koers geschrapt, omdat er in de koers bij twee personen het coronavirus was vastgesteld. Volgens diverse media gingen het om twee Italiaanse stafleden.

Sindsdien moeten alle renners in hun hotel blijven. Inmiddels zijn 167 tests afgenomen, die allemaal negatief zijn. De koersorganisatie is nog in afwachting van meer uitslagen.

"We houden de resultaten van die overige tests scherp in de gaten. De uitkomsten van het lab zullen in de komende uren beschikbaar zijn", laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

De Ronde van de VAE begon zondag en zou tot en met zaterdag duren. Onder meer Jumbo-Visma nam deel aan de rittenkoers. Dylan Groenewegen sprintte naar de overwinning in de vierde rit.