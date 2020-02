Sam Ligtlee is vrijdag wereldkampioen geworden op de kilometer tijdrit bij de WK baanwielrennen in Berlijn. Eerder wist Roy Eefting brons te pakken op de puntenkoers. Bij de vrouwen wist Kirsten Wild haar titel op het omnium niet te prolongeren. Ze eindigde als zevende.

Het is voor de 22-jarige Ligtlee, het broertje van de inmiddels gestopte Elis Ligtlee, zijn eerste grote titel. Hij had zich als tweede geplaatst voor de finale, maar legde de lat met een tijd van 59,495 hoog voor de Franse topfavoriet Quentin Lafargue.

Die kwam daarna tot 59,749 en moest genoegen nemen met zilver. Ook het brons was voor een Fransman. Michaël D'Almeida werd derde in een tijd van 1.00,103.

De 36-jarige Theo Bos eindigde op zijn vermoedelijk laatste WK als vijfde. De voormalig wereldkampioen sprint kwam tot een tijd van 1.00,330.

De kilometer tijdrit maakt geen deel uit van de Olympische Spelen, waardoor de kans klein is dat beide Nederlandse renners komende zomer van de partij zijn in Tokio. De bond zet vanwege een beperkt aantal plekken vol in op de teamsprint, waarop de Nederlandse renners al twee jaar ongeslagen zijn.

Roy Eefting knokte zich naar het brons op de puntenkoers. (Foto: Pro Shots)

Brons voor Eefting op puntenkoers

Eefting won eerder op vrijdag brons op de puntenkoers. De titel ging naar de Nieuw-Zeelander Corbin Strong, die de opvolger is van Jan-Willem van Schip. Die liet het onderdeel dit jaar schieten, omdat het geen onderdeel meer uitmaakt van de Olympische Spelen.

Dat bood de kans aan de dertigjarige Eefting, die vorig jaar nog zilver pakte op de WK op de scratch. De geboren Harderwijker deed tot de laatste rondes mee om het goud, maar zag Strong in die fase voor de tweede keer een ronde voorsprong pakken.

Eefting won zelf de vierde sprint en pakte vervolgens ook een ronde op het peloton. Hij liet zich daarna lange tijd niet zien, maar wist in de slotfase nog een sprint te winnen door weg te rijden uit het peloton. Door een tweede plaats in de laatste sprint, eiste hij het brons voor zich op.

Kirsten Wild maakt na winst op de afvalkoers nog kans op een plak. (Foto: Pro Shots)

Wild buiten de medailles op omnium

De 37-jarige Wild wist haar wereldtitel op het omnium niet te prolongeren. Ze was na één onderdeel al kansloos voor de regenboogtrui en wist zich in het vervolg niet meer te mengen in de strijd om de medailles.

Op de scratch, het eerste onderdeel, eindigde ze door een declassering als negentiende. Ze nam revanche door de afvalkoers te winnen en als vijfde te eindigen op de temporace, maar op de afsluitende puntenrace wist ze niet genoeg punten te pakken om nog op het podium te eindigen.

De Japanse Yumi Kajihara is de opvolger van Wild, terwijl de Italiaanse Letizia Paternoster als tweede eindigde. Het brons ging naar de Poolse Daria Pikulik.

Bij de valpartij in het Velodrome waren vijf vrouwen betrokken. (Foto: Pro Shots)

Valpartij tekent toernooi van Wild

Het toernooi van Wild werd getekend door een massale valpartij op de scratch. Wild kwam daarna als tweede over de streep, maar werd als schuldige gezien en daardoor teruggezet.

Bij de valpartij gingen vijf vrouwen onderuit, onder wie de Britse favoriete Laura Kenny. Zij liep een flinke wond bij haar oog op. De Mexicaanse Lizbeth Yareli Salazar Vázquez moest zelfs per brancard van de baan worden gedragen.

De Japanse Kajihara greep de macht door dat onderdeel direct te winnen en stond haar leidende positie niet meer af. Ze reed in de puntenkoers constant in het wiel van de concurrentie en hield zo eenvoudig stand.