De renners van Jumbo-Visma zijn geschrokken nadat donderdag het coronavirus werd vastgesteld in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Doordat twee Italiaanse stafleden van een andere ploeg besmet bleken, zijn de laatste twee etappes geannuleerd en kunnen de renners het hotel niet uit.

"Gisteravond om 12.00 uur 's nachts werden alle ploegleiders bij elkaar geroepen en is verteld dat het coronavirus was vastgesteld bij een van de ploegen", vertelt Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann vanuit de Verenigde Arabische Emiraten aan NU.nl.

"Vervolgens hebben we de renners wakker gemaakt om ze het nieuws te vertellen. Om 5.00 uur is iedereen getest. De temperatuur is opgemeten en we kregen een monster in onze neus. Nu kunnen we alleen afwachten tot de uitslag komt."

Jumbo-Visma was met Dylan Groenewegen, Jos van Emden, Koen Bouwman, Timo Roosen, de Duitsers Toni Martin en Christoph Pfingsten en de Belg Laurens De Plus actief in de rittenkoers in het Midden-Oosten. Volgens Niermann voelen alle renners zich goed.

"Iedereen is wel geschrokken natuurlijk, het is niet niks als je midden in de nacht gewekt wordt met dit heftige nieuws. Maar er heerst geen paniek", zegt Niermann. "We hebben vanochtend met veel andere ploegen rustig ontbeten in het restaurant van het hotel."

Renners mogen hotel voorlopig niet verlaten

De renners mogen het hotel voorlopig niet verlaten. "We hebben geen flauw idee hoelang dit kan gaan duren. De organisatie meldde donderdagavond dat de verwachting was dat alle ploegen zoals gepland op zaterdag en zondag naar huis konden vliegen, als verder niemand besmet zou blijken te zijn. We kunnen nu alleen maar afwachten."

Mocht de ploeg langer in Abu Dhabi moeten blijven, dan komt mogelijk deelname aan andere koersen in gevaar. De renners van Jumbo-Visma die in de Verenigde Arabische Emiraten reden, zouden daarna in Strade Bianche (7 maart), Parijs-Nice (begint op 8 maart) of Tirreno-Adriatico (begint op 11 maart) voor het eerst weer in actie komen.

Groenewegen won woensdag de vierde etappe van de Verenigde Arabische Emiraten en behoorde tot de kanshebbers voor de zege in de twee afgelaste vlakke ritten. De Brit Adam Yates van Mitchelton-SCOTT droeg de leiderstrui.