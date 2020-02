De laatste twee etappes van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten zijn donderdagavond afgelast vanwege het coronavirus. Een persoon die betrokken is bij de koers zou positief getest zijn op het COVID-19-virus.

Het is niet duidelijk of het coronavirus daadwerkelijk bij een renner in het peloton is geconstateerd. Alle renners moeten voorlopig in hun hotel blijven en iedereen - inclusief alle stafleden - wordt getest op het coronavirus.

De Ronde van de VAE begon zondag en zou tot en met zaterdag duren. Eerder op donderdag had Tadej Pogacar nog de vijfde etappe op zijn naam geschreven. Dylan Groenewegen won woensdag rit vier.

De Brit Adam Yates ging na de rit van donderdag nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement. Waarschijnlijk zal de renner van Mitchelton-SCOTT de eindzege van de Arabische rittenkoers op zijn naam zal krijgen.

De Ronde van de VAE is niet de eerste wielerkoers die lijdt onder het coronavirus. Eerder werd de Ronde van Hainan in China al afgelast. Ook grote evenementen als de WK shorttrack en de Grand Prix van China werden geschrapt vanwege het virus.