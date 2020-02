Tom Dumoulin is volledig hersteld van de darmklachten die hem lange tijd aan de kant hielden. De renner van Jumbo-Visma is de komende 2,5 week op hoogtestage op Tenerife en beslist daarna wanneer hij zijn rentree maakt in het peloton.

"Ik heb de laatste weken eindelijk goed kunnen trainen en voel me sterk genoeg om op hoogtestage te gaan", zei Dumoulin donderdag bij aankomst op het vliegveld van het Spaanse eiland tegen het AD.

Dumoulin, die overkwam van Team Sunweb, zou begin deze maand debuteren voor Jumbo-Visma in de Ronde van Valencia, maar hij haakte een dag voor de start af wegens ziekte en bij thuiskomst werden er parasieten gevonden in zijn darmen.

"Ik maak me geen zorgen dat deze start van het seizoen gevolgen heeft voor mijn kansen in de Tour de France. Die is nog zo ver weg. Nu ben ik vooral blij dat ik hiermee kan beginnen, een hoogtestage is van groot belang."

Tenerife in de ban van coronavirus

Tenerife is op dit moment in de ban van het coronavirus. Het hotel H10 Costa Adeje Palace werd begin deze week in quarantaine geplaatst omdat er een man besmet bleek te zijn met het COVID-19-virus. Een aantal Nederlanders zit nog vast in het verblijf.

"Dat heeft me niet afgeschrikt. Vroeg of laat zal dat virus ook in Nederland komen, en het is al dicht bij Maastricht. Ik was alleen bang dat ik misschien niet meer weg zou kunnen als ze het eiland op slot zouden doen", aldus Dumoulin.

Dumoulin meldde zich naast de Ronde van Valencia ook af voor Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. De verwachting is dat hij in de Ronde van Californië (23 tot en met 29 maart) zijn eerste koers rijdt sinds de Critérium du Dauphiné van juni vorig jaar.