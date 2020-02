Theo Bos is donderdag direct gestrand op het onderdeel keirin bij de WK baanwielrennen in Berlijn. De wereldkampioen van 2006 zag landgenoten Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli wél de kwartfinales bereiken.

De 36-jarige Bos eindigde in zijn heat als derde, terwijl een plek bij de eerste twee vereist was om door te gaan. Ook in de herkansing kon de Hierdenaar geen kwalificatie voor de volgende ronde afdwingen.

Lavreysen, Hoogland en Büchli lieten direct zien dat ze mee willen doen om de medailles. Het Nederlandse trio eindigde direct bij de eerste twee en komt later op de dag weer in actie. De halve finales en de eindstrijd zijn ook donderdag.

Op de tweede dag van de WK komt bij de mannen Roy Eefting nog in actie op het onderdeel scratch. Bij de vrouwen staat Laurine van Riessen aan de start op de sprint.

Na de openingsdag van de WK staat Nederland op twee gouden medailles. Kirsten Wild was de beste op scratch en de teamsprinters, met onder anderen Lavreysen en Hoogland, prolongeerden hun titel.