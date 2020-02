Harrie Lavreysen heeft donderdag goud veroverd op het onderdeel keirin bij de WK baanwielrennen in Berlijn. Roy Eefting greep naast een medaille op scratch en bij de vrouwen overleefde Laurine van Riessen de kwartfinales op de sprint niet.

De 22-jarige Lavreysen, die vorig jaar al wereldkampioen sprint werd, was de enige Nederlander in de finale. Met nog twee rondes te gaan kwam hij op kop en niemand haalde hem meer bij.

Lavreysen is als wereldkampioen de opvolger van Matthijs Büchli, die ditmaal in de halve finales strandde. Hetzelfde gold voor Jeffrey Hoogland. Theo Bos, de wereldkampioen van 2006, werd al in de eerste omloop uitgeschakeld.

Voor Lavreysen is het goud op de keirin zijn tweede titel van het toernooi. Woensdag prolongeerde hij met Hoogland, Roy van den Berg en reserve Büchli al de wereldtitel op de teamsprint.

Eefting en Van Riessen redden het niet

Lavreysen zorgde voor het enige Nederlandse succes van de dag. Op het onderdeel scratch hoopte Eefting zijn zilveren WK-medaille van vorig jaar een mooi vervolg te geven, maar dat lukte niet. Hij werd vijfde in de finale.

Bij de vrouwen bereikte Van Riessen de kwartfinales van de sprint dankzij zeges op de Amerikaanse Madalyn Godby en de Française Mathilde Gros, die vorig jaar nog brons pakte. Voor een plek in de halve finales bleek de Duitse Emma Hinze echter te sterk. Shanne Braspennincx strandde eerder al.

Na twee WK-dagen staat Nederland op drie gouden medailles. Naast Lavreysen en de teamsprinter was Kirsten Wild de beste op scratch.