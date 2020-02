Titelverdediger Matthijs Büchli, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich donderdag bij de WK baanwielrennen voor de halve finales van het onderdeel keirin geplaatst. Bij de vrouwen overleefde Laurine van Riessen de openingsronde op de sprint.

Op de keirin was Theo Bos, de wereldkampioen van 2006, de enige Nederlander die direct strandde. Büchli, Lavreysen en Hoogland begonnen wél sterk en stootten niet veel later door naar de halve finales.

De 36-jarige Bos eindigde in zijn heat als derde, terwijl een plek bij de eerste twee vereist was om door te gaan. Ook in de herkansing kon de Hierdenaar geen kwalificatie voor de volgende ronde afdwingen.

In de kwartfinales eindigden Büchli en Lavreysen als eerste in hun heat. Hoogland werd derde, wat ook voldoende was voor de halve eindstrijd, die net als de finale later op donderdag op het programma staat. Op de tweede dag van de WK komt bij de mannen verder Roy Eefting in actie op het onderdeel scratch.

Bij de vrouwen staat de 32-jarige Van Riessen in de kwartfinales van de sprint. Ze rekende in haar eerste wedstrijd af met de Amerikaanse Madalyn Godby en was vervolgens te sterk voor de Française Mathilde Gros, die vorig jaar nog brons pakte. De kwartfinales zijn ook donderdag. Shanne Braspennincx staat daar niet in; ze verloor van Anastasiia Voinova uit Rusland.

Na de openingsdag van de WK staat Nederland op twee gouden medailles. Kirsten Wild was de beste op scratch en de teamsprinters, met onder anderen Lavreysen en Hoogland en reserve Büchli, prolongeerden hun titel.