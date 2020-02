Harrie Lavreysen is de enige Nederlandse baanwielrenner die op de WK in Berlijn nog kans maakt op een medaille bij het onderdeel keirin. Bij de vrouwen overleefde Laurine van Riessen de kwartfinales bij de sprint niet.

Op de keirin was Theo Bos de eerste Nederlander die strandde. De wereldkampioen van 2006 werd direct uitgeschakeld. Lavreysen, titelverdediger Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland startten wél sterk en stootten door naar de halve finales.

In die halve eindstrijd werd Lavreysen in de eerste heat derde, waarmee hij de finale bereikte, die later op donderdag verreden wordt. Hoogland werd laatste en in de tweede heat eindigde Büchli als vierde, waardoor zij nog voor de plekken zeven tot en met twaalf strijden.

Op de tweede dag van de WK komt bij de mannen verder Roy Eefting in actie op het onderdeel scratch. Bij de vrouwen zijn na de uitschakeling van Van Riessen de rest van de dag geen vrouwen meer actief.

De 32-jarige Van Riessen bereikte de kwartfinales van de sprint dankzij zeges op de Amerikaanse Madalyn Godby en de Française Mathilde Gros, die vorig jaar nog brons pakte. Voor een plek in de halve finales bleek de Duitse Emma Hinze echter te sterk. Shanne Braspennincx strandde eerder al.

Na de openingsdag van de WK staat Nederland op twee gouden medailles. Kirsten Wild was de beste op scratch en de teamsprinters, met onder anderen Lavreysen en Hoogland en reserve Büchli, prolongeerden hun titel.