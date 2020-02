Mathieu van der Poel verschijnt zaterdag niet aan de start in Omloop Het Nieuwsblad, de eerste ééndagswedstrijd van het voorjaarsseizoen. De kopman van Alpecin-Fenix heeft hoge koorts.

Van der Poel keerde al met ziektesymptonen terug van de Ronde van de Algarve en is sinds de nacht van woensdag op donderdag geveld door griep en hoge koorts, zo meldt zijn ploeg.

Het is nog onduidelijk hoe lang Van der Poel aan de kant zal staan. In elk geval is ook de verkenning van de Ronde van Vlaanderen komende maandag in het gedrang. De Ronde van Vlaanderen wordt op 5 april verreden.

De Italiaanse koers Strade Bianche op 7 maart is de eerstvolgende koers op het programma van Van der Poel. In zijn planning staan ook onder meer Milaan-San Remo (21 maart) en Parijs-Roubaix (12 april).

Van der Poel is niet de enige renner van Alpecin-Fenix die geveld is door griep. Ook Sacha Modolo mist om die reden Kuurne-Brussel-Kuurne. Oscar Riesebeek staat aan de kant met een enkelblessure.

In de Omloop wordt Van der Poel vervangen door Floris De Tier, vorige week nog winnaar van het bergklassement in de Ruta del Sol. Dries De Bondt en Roy Jans vervangen Modolo en Riesebeek bij Kuurne-Brussel-Kuurne.