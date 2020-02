Tadej Pogacar heeft donderdag de vijfde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De pas 21-jarige Sloveen van UAE Emirates was de beste in een etappe met finish bergop.

De Brit Adam Yates eindigde als derde en behoudt de leiding in het klassement. Met nog twee vlakke ritten te gaan, lijkt de renner van Mitchelton-SCOTT zeker van de eerste plek in het eindklassement.

Net als dinsdag - toen Yates won - eindigde de rit met een beklimming van de Jebel Hafeet, de enige klim in de 162 kilometer lange etappe.

Een kopgroep van vijf met Tosh Van der Sande, Larry Warbasse, James Knox, Cristian Scaroni en Andrea Garosio ging al vroeg in de aanval, maar de klassementsrenners kwamen in de slotfase terug. Wilco Kelderman kon met de beste tien mee omhoog, maar de renner van Team Sunweb kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege en werd uiteindelijk achtste.

Yates demarreerde met nog 2 kilometer te gaan en kreeg Pogacar, David Gaudu, Alexey Lutsenko en Ilnur Zakarin met zich mee. Lutsenko ging de sprint van kop af aan, maar werd in de slotmeters nog geklopt door Pogacar.

Het was de laatste serieuze klim van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Vrijdag en zaterdag staan er nog vlakke etappes op het programma. Dylan Groenewegen hoopt dan op nieuw succes. Woensdag won de sprinter van Jumbo-Visma de vierde etappe.