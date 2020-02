De Nederlandse teamsprinters kunnen amper geloven wat ze woensdagavond bij de WK baanwielrennen in Berlijn gepresteerd hebben. Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg veroverden de wereldtitel door in de finale het wereldrecord te verpulveren.

"Mijn benen doen veel pijn, maar deze wereldtitel en het wereldrecord maken alles goed", zei een moegestreden Hoogland bij de NOS. "Na de testdag wisten we dat we goed bezig waren en dat we voor het wereldrecord zouden gaan, maar ik had niet verwacht dat we er zó ver onder zouden gaan."

De Nederlandse teamsprinters noteerden in de eerste ronde al een nieuwe mondiale toptijd, maar doken daar in de finale nog eens onder (41,225) en verbeterden het vorige wereldrecord met meer dan een halve seconde. Groot-Brittannië, komende zomer bij de Olympische Spelen de grootste concurrent, kon daar niet aan tippen.

"Dit laten we precies op het juiste moment zien, zo richting de Spelen. Als wij in deze vorm blijven en misschien nog wel wat winst boeken, zou het heel knap zijn als Groot-Brittannië dit verschil nog dicht weet te breien."

De Nederlandse teamsprinters veroverden de derde wereldtitel op rij. (Foto: Pro Shots)

'Het is niet mogelijk om beter te pieken'

De teamsprinters gaven in Berlijn een vervolg aan hun hegemonie, want ook in 2018 en 2019 was er WK-goud voor Nederland. Bovendien reden Hoogland, Lavreysen en Van den Berg allemaal een persoonlijk record.

"Dit is bizar. Je kunt niet beter pieken dan we nu hebben gedaan", benadrukte Lavreysen. "We wisten dat een wereldrecord mogelijk zou zijn, maar het slaat eigenlijk nergens op dat we er zes tienden onder zitten. We staan er supergoed voor en dat geeft een heerlijk gevoel."

Matthijs Büchli deelde ook mee in de feestvreugde, al kwam hij alleen in de kwalificatie in actie. Voor de Spelen krijgt Hoogland de voorkeur als slotrenner, maar mogelijk mag ook Büchli mee naar Tokio. Dan moet de Nederlandse wegploeg wel een plaats afstaan.

"Büchli gaat ook", zegt bondscoach Hugo Haak. "Voorwaarde was dat we goed zouden presteren op de teamsprint. Alle vier de renners waren ontzettend snel. Dus als dit geen reclame is voor dat idee, dan weet ik het ook niet meer."