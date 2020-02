Kirsten Wild heeft in Berlijn voor de derde keer in haar loopbaan de wereldtitel op de scratch veroverd. De 37-jarige Zwolse was in 2015 en 2018 ook al de sterkste op het niet-olympische onderdeel. De teamsprinters strijden om goud, nadat zij in de eerste ronde een wereldrecord reden.

Wild liet in het Velodrome na veertig rondes de Amerikaanse Jennifer Valente (tweede) en de Portugese Maria Martins (derde) achter zich. De Britse Laura Kenny eindigde net naast het podium.

Vorig jaar moest de sprintster de titel nog aan de Britse Elinor Barker laten, maar ze nam woensdag revanche voor die nederlaag. Wild ging met nog twee rondes te gaan aan en hield stand tot aan de meet.

Voor Wild is het haar zevende wereldtitel in totaal. Vorig jaar won ze de koppelkoers en omnium, terwijl ze een jaar eerder naast de scratch het omnium en de puntenkoers won. In 2015 pakte ze op scratch haar eerste wereldtitel.

De scratch voor vrouwen was het eerste onderdeel waarop prijzen vielen te verdienen. Er staan woensdag ook nog de finales van de teamsprint op het programma.

De teamsprinters waren met afstand de snelste in de kwalificatie. (Foto: Pro Shots)

Teamsprinters snelste in de kwalificatie

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland verpulverden in de eerste ronde het wereldrecord door 41,275 te rijden. Zij doken ruim een halve seconde onder de oude toptijd.

Nederland, dat al jaren oppermachtig is en het wereldrecord al in handen had, strijdt vanaf 21.22 uur tegen Groot-Brittannië om de wereldtitel. In de kwalificatie was Nederland al ruim de snelste, met toen Matthijs Büchli als slotrijder in plaats van Hoogland.

Voor de mannen staat er behalve de wereldtitel, die in 2018 en 2019 al werd gepakt, meer op het spel. De ploeg is al zeker van deelname aan de Spelen, maar om de invulling wordt nog gestreden. Alleen Lavreysen is al zeker van een plaats in de ploeg voor de Spelen.

De positie van starter (Van den Berg of Nils van 't Hoenderdaal) wordt beslist bij een testmoment in juni, terwijl de slotrijder (Hoogland of Büchli) wordt aangewezen aan de hand van de resultaten van anderhalve week geleden én die van de WK.

Kyra Lamberink en Steffie van der Peet deden niet mee om de medailles. (Foto: Pro Shots)

Lamberink en Van der Peet zesde

Kyra Lamberink en Steffie van der Peet eindigden bij de vrouwen als zesde. Zij waren in de eerste ronde niet opgewassen tegen China, dat op basis van de tijd om brons strijdt tegen Rusland. De strijd om de wereldtitel gaat tussen Duitsland en Australië.

De twee Nederlandse vrouwen plaatsten zich eerder voor de eerste ronde door in de kwalificatie de zevende tijd te rijden.

Lamberink en Van der Peet hoeven in principe niet te rekenen op deelname aan de Spelen, omdat in Tokio maar een beperkt aantal rensters mag starten. De Nederlandse ploeg zet in op Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen, die individueel voor succes moeten gaan zorgen.