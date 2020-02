Dylan Groenewegen heeft woensdag de vierde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op overtuigende wijze gewonnen. Hij klopte alle snelle mannen in de massasprint.

Het is de eerste zege in de WorldTour voor Groenewegen dit jaar. Eerder won de 26-jarige Amsterdammer al wel twee etappes in de Ronde van Valencia.

De renner van Jumbo-Visma ging de sprint vanaf de zesde plek aan en klopte nummer twee Fernando Gaviria met bijna een fietslengte verschil. Pascal Ackermann (derde), Sam Bennett (vierde) en Caleb Ewan (vijfde) kwamen niet in de buurt van de winst. Met verder ook Mark Cavendish en Arnaud Démare zijn er veel topsprinters aanwezig bij de koers in het Midden-Oosten.

De vierde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten met start en finish in Dubai voerde het peloton over 173 kilometer. Ondanks de harde wind kwam de leiderstrui van Adam Yates op het geheel vlakke parcours geen moment in gevaar.

De Australiër Will Clarke en de Serviër Veljko Stojnic kozen al vroeg de aanval. Met nog 7,5 kilometer te gaan werd Trek-Segafredo-renner Clarke als laatste van de twee ingerekend, waardoor de haast onvermijdelijke massasprint een feit was.

Ronde van Verenigde Arabische Emiraten eindigt zaterdag

Zondag in de eerste etappe sprintte Groenewegen nog naar de vierde plaats. De massasprint werd gewonnen door de Duitser Ackermann van BORA-hansgrohe.

Donderdag is de laatste bergrit in de WorldTour-koers, waarna er vrijdag en zaterdag opnieuw kansen voor de sprinters zijn in vlakke ritten.