Wout van Aert maakt in de Omloop Het Nieuwsblad zijn rentree op de weg. De Belg is door Jumbo-Visma alsnog opgenomen in de selectie voor de Belgische semiklassieker op 29 februari.

De 25-jarige Van Aert zou aanvankelijk niet in de Omloop Het Nieuwsblad, maar in Strade Bianche (7 maart) terugkeren op de weg. Jumbo-Visma wil echter anticiperen op een mogelijke afgelasting van andere wedstrijden op het programma van Van Aert.

"Zo willen we voorkomen dat Wout pas over een maand zijn eerste koers zou rijden", laat Jumbo-Visma woensdag weten. Naast Strade Bianche heeft Van Aert ook Milaan-San Remo op het programma staan in maart. Het is vanwege het coronavirus nog maar de vraag of die koersen wel door zullen gaan.

De uitbraak van het COVID-19-virus heeft al geleid tot de afgelasting van tal van sportevenementen. Eerder op woensdag werd de WK shorttrack in Zuid-Korea geannuleerd. Eerder ging er al een streep door onder meer de WK indooratletiek, de Grand Prix van China en het WK tafeltennis.

Van Aert reed in Tour voor het laatst op de weg

Van Aert zal in de Omloop Het Nieuwsblad zijn eerste koers rijden sinds de Tour de France van vorig jaar. De drievoudig wereldkampioen veldrijden ging in de tijdrit hard onderuit en moest lang revalideren. Hij reed dit jaar al wel meerdere crossen in het veldrijden.

Naast Van Aert staan Amund Grøndahl Jansen, Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn, Maarten Wynants en Bert-Jan Lindeman namens Jumbo-Visma aan de start van de 75e editie van de Omloop Het Nieuwsblad.