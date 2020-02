De Nederlandse teamsprinters willen woensdag bij de WK baanwielrennen in Berlijn voor het derde jaar op rij de wereldtitel veroveren. De succesploeg kan vijf maanden voor de Spelen een klap uitdelen aan de concurrentie, al is de interne concurrentiestrijd misschien nog wel het grootst.

Hij mag de tijden niet verklappen, maar de grote glimlach van Harrie Lavreysen verraadt genoeg over zijn prestaties anderhalve week geleden bij het speciale testmoment in Grenchen. "Ik reed een persoonlijk record op mijn eigen ronde", zegt de 22-jarige wereldkampioen op de teamsprint en sprint. "In andere woorden: ik ben nog nooit beter geweest. En dat hoop ik door te trekken naar de WK."

Het testmoment op de Zwitserse wielerbaan was bedoeld als kwalificatie voor de wereldkampioenschappen in Berlijn en voor de Spelen, maar het werd voor de baansprinters vooral ook een bevestiging. "Ik denk dat we allemaal harder rijden dan ooit", stelt Matthijs Büchli.

Het doel van de Sportploeg van het Jaar 2018 is simpel: na Europese en wereldtitels in 2018 en 2019 willen ze begin augustus voor het eerst olympisch kampioen worden. De WK van deze week is belangrijk, maar vooral ook een meetpunt richting Tokio.

"We hebben begin december voor het laatst een wereldbeker gereden, dus de WK is een mooi moment om te kijken of de andere toplanden dichter bij ons zijn gekomen", zegt bondscoach Hugo Haak. "Ik denk dat we zelf in ieder geval weer beter zijn geworden. Hopelijk kunnen we woensdag opnieuw een tikje geven aan de concurrentie."

Alleen Lavreysen is al zeker van de Spelen

Het is tekenend voor de kracht van het Nederlandse baansprinten dat het grootste vraagteken vijf maanden voor de Spelen is wie er naar Tokio mogen. In een team van vijf wereldkampioenen (Roy van den Berg, Nils van 't Hoenderdaal, Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Büchli) en met maar drie plekken in een teamsprintploeg, is de concurrentiestrijd moordend. "Een luxeprobleem? Absoluut", glimlacht Büchli.

Bondscoach Hugo Haak heeft in samenspraak met zijn sporters, wielerbond KNWU en NOC*NSF een uitgebreide selectieprocedure samengesteld, waarin testmomenten zoals in Grenchen centraal staan.

"We hebben dat vorig jaar voor de WK voor het eerst ingevoerd", legt Haak uit. "We hebben het dus al vaak geoefend en inmiddels is het voor iedereen normaal dat de selectie op deze manier tot stand komt."

Lavreysen is als enige baansprinter al zeker van een olympisch ticket. De Brabander richt zich als enige Nederlander vol op 'positie twee' - ofwel de man die de tweede van in totaal drie rondes voor zijn rekening neemt - en het testmoment in Grenchen was beslissend voor die plek.

De positie van starter (Van den Berg of Van 't Hoenderdaal) wordt beslist bij een testmoment in juni, terwijl de slotrijder (Hoogland of Büchli) wordt aangewezen aan de hand van de resultaten van anderhalve week geleden én die van de WK.

Matthijs Büchli is nog niet zeker van Tokio. (Foto: Pro Shots)

Büchli: 'De WK heeft een extra lading'

Al deze regels zijn nodig omdat het verboden is om vier mannen te selecteren voor de olympische teamsprint. De kans is echter aanzienlijk dat de KNWU een trucje uit zal halen door baanrenner Jan-Willem van Schip in te schrijven als wegrenner, waardoor er toch een vierde plek vrijkomt.

De wielerbond zal na de WK een beslissing hierover nemen. Volgens algemeen directeur Thorwald Veneberg moeten de sprinters in Berlijn "laten zien dat ze nog steeds van wereldniveau zijn".

"De WK heeft daardoor een extra lading", erkent Büchli, die momenteel op achterstand staat in zijn 'teamsprintstrijd' met Hoogland en het meest kan profiteren van extra plekje voor een baanrenner.

"Mijn standpunt richting de KNWU was: het kan niet zo zijn dat ik als wereldkampioen keirin niet naar de Spelen mag. We moeten op de WK nog een keer laten zien dat het wat toevoegt als we een vierde baansprinter naar Tokio sturen en dan denk ik dat het goedkomt."

De kwalificatie van de teamsprint voor mannen bij de WK in Berlijn begint woensdag om 19.15 uur. De finale staat gepland voor 21.35 uur.