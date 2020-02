De Nederlandse sprinters verdedigen vanaf woensdag drie wereldtitels bij de WK baanwielrennen, maar het zal in Berlijn ook veel over de Olympische Spelen gaan. Door wederom goed te presteren, kunnen de baanrenners ten koste van de wegploeg een extra ticket voor Tokio in de wacht slepen.

Het was een bijzonder beeld vier jaar geleden bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro: de Duitse baanrenner Maximilian Levy, met zijn enorme sprintersdijen, stond bij de start van de wegrit tussen alle kleine klimmers.

De kans is groot dat Nederland komende zomer in Tokio hetzelfde trucje gaat uithalen met de 84 kilo zware baanrenner Jan-Willem van Schip, een podiumkandidaat bij het omnium en de koppelkoers, maar niet echt geschikt voor het klimmersparcours van de wegrit.

Om het olympisch dorp niet uit te laten groeien tot een middelgrote stad, is er een limiet aan het aantal sporters dat mee mag doen aan de Spelen. Voor het wielrennen zijn de quotums die het internationaal olympisch comité (IOC) hanteert extra beperkend, ook omdat de sport vier olympische disciplines heeft: weg, baan, BMX en mountainbike.

'Zijn vaak braafste jongetje van de klas'

Volgens de regels mag een land slechts drie mannen afvaardigen voor de teamsprint, maar het is geoorloofd om tussen wielerdisciplines te schuiven met sporters.

"Als we Van Schip onze vijfde man voor de wegploeg maken, dan verdient hij op die manier zijn bed in het olympisch dorp", legt algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU uit. "Het idee is dan dat hij in de eerste 100 kilometer van de wegrit in dienst kan rijden van het team."

"Voor de sport straalt het misschien geen professionaliteit uit. Maar het gaat ons in Tokio om het winnen van medailles. We zijn als Nederland heel vaak het braafste jongetje van de klas, maar dan even niet."

Jan-Willem van Schip is de regerend wereldkampioen op de puntenkoers. (Foto: Pro Shots)

Besluit van KNWU komt na WK baanwielrennen

Dat dit vraagstuk op de burelen van de wielerbond ligt, is een luxeprobleem: Nederland heeft te veel goede renners, in alle disciplines. Veneberg moet samen met het hoofdbestuur beslissen hoe al dat talent het best gebruikt kan worden om de kans op olympisch succes te maximaliseren.

"We gaan na de WK baanwielrennen een besluit nemen", aldus Veneberg, die er geen geheim van maakt dat de optie om een extra baanrenner te sturen momenteel de voorkeur geniet. De Nederlandse mannen zijn al ruim twee jaar dominant op de teamsprint en de baanploeg heeft ook de regerend wereldkampioen op de sprint (Harrie Lavreysen) en keirin (Matthijs Büchli) in huis.

"Als de baansprinters deze week presteren zoals ze de afgelopen jaren hebben gedaan, dan tonen ze aan dat de kans op Nederlandse medailles vergroot wordt als we een extra baanrenner sturen. En dat zou betekenen dat we een wegrenner thuislaten."

De teamsprinters prolongeerden vorig jaar oktober hun Europese titel in Apeldoorn. (Foto: Pro Shots)

Bondscoach wegrenners is niet enthousiast

Het is een oplossing waar bondscoach Koos Moerenhout van de wegrenners niet enthousiast over is. "Koos moet ook niet blij zijn, want hij mist mogelijk een topper", aldus Veneberg. "Er was ook wat tegengeluid van renners, maar dit is een keuze die wij als directie en bestuur op tafel hebben gelegd na alle argumenten van sporters en coaches te hebben gehoord."

De KNWU-directeur geeft de baansprinters geen specifiek prestatiedoel mee om op de WK een extra olympische plek te verdienen. "Het gaat om vormbehoud. Ze moeten laten zien dat ze nog steeds van wereldniveau zijn en dat het gerechtvaardigd is om deze beslissing te nemen, ook met respect naar de wegrenners."

De WK baanwielrennen begint woensdag met onder meer de kwalificaties (18.30 uur) en de finales (21.25 uur) van de teamsprint voor mannen en vrouwen. Bij de mannen won Nederland in 2018 en 2019 de wereldtitel op dit olympische onderdeel.