Chris Froome ligt er niet wakker van dat hij maandag in de slotfase van de tweede etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten moest lossen. Volgens de teruggekeerde Brit van Team INEOS verloopt alles juist volgens plan.

"Ik had geen pijn, ik heb gewoon acht maanden niet gekoerst", zei Froome na de heuvelrit van 168 kilometer tegen Cyclingnews. "Ik weet zeker dat ik gewoon meer ritme nodig heb. Voor mijn eerste race in lange tijd ben ik heel tevreden over mijn vorm en hoe de benen aanvoelen."

De 34-jarige Froome rijdt in de Verenigde Arabische Emiraten zijn eerste koers sinds hij in juni 2019 hard ten val kwam bij de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné. De Brit liep daarbij breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribbenkast en nekwervel op en keerde zondag na een lange revalidatieperiode terug in koers.

Na een vlakke eerste etappe op zondag was er in de tweede rit een stuk meer klimwerk voor de renners. Froome moest lossen op de voorlaatste klim en keerde nog wel terug in aanloop naar de laatste steile heuvel, maar kon daarna opnieuw niet mee met de rest.

'Ik heb nog een lange weg te gaan'

Froome kwam uiteindelijk op vier minuten van winnaar Caleb Ewan binnen op de Hatta Dam. "Dat ik nog terugkwam, motiveerde me wel. Ik probeerde gewoon mijn werk voor het team te doen en Eddie in goede positie te houden", doelde hij op zijn teammaat Eddie Dunbar. "Hij verkeert in goede vorm, dus we gaan er alles aan doen om hem aan een goed klassement te helpen."

Het is nog niet bekend hoe het schema van Froome er na de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten uitziet, al is het zeker dat hij eerst op hoogtestage gaat in Europa. Zijn grote doel van komende zomer is de Tour de France, die hij in 2013, 2015, 2016 en 2017 op zijn naam schreef.

"Dit is pas het begin voor mij en ik ben eigenlijk heel erg blij met het gevoel tot dusver. Natuurlijk heb ik nog een lange weg te gaan. Maar zoals ik zei voor deze koers begon: dit is voor mij gewoon een eerste test."

Froome bezet op dit moment de 106e positie in het algemeen klassement op iets meer dan vier minuten van leider Ewan. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten duurt nog tot en met zaterdag.