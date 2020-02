Caleb Ewan heeft maandag de tweede etappe gewonnen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Chris Froome moest lossen in de slotfase van de heuvelachtige rit.

Ewan was net als vorig jaar de sterkste op de lastige slotklim Hatta Dam. Hij bleef Sam Bennett, die op zo'n 100 meter van de finish nog aan de leiding lag, in de laatste tientallen meters met een stijgingspercentage van 17 voor.

Achter Ewan en Bennett completeerden Arnaud Démare (derde), Diego Ulissi (vierde) en Rick Zabel (vijfde) de top vijf. Dylan Groenewegen slaagde er niet in om in het wiel van Ewan te blijven en kon niet meedoen om de ereplaatsen.

Froome kon niet mee in het tempo van de voorste renners. Hij kwam uiteindelijk op bijna vier minuten van Ewan over de streep. Froome maakt in de Verenigde Arabische Emiraten zijn rentree na een afwezigheid van acht maanden door zwaar blessureleed.

Ewan verovert ook leiderstrui

Ewan veroverde door zijn derde zege van het seizoen - hij was al twee keer de sterkste in een rit in de Tour Down Under - ook de leiderstrui. Hij nam die over van Pascal Ackermann, die zondag na een massasprint de eerste etappe op zijn naam schreef.

Wilco Kelderman is de beste Nederlander in het algemeen klassement. Hij staat negende, op twintig seconden achterstand van Ewan en kan dinsdag een goede slag staan als de eerste van in totaal twee bergritten wordt afgewerkt.

De Ronde van de VAE, met verder nog drie vlakke ritten, duurt nog tot en met zaterdag. Titelverdediger Primoz Roglic is er dit jaar niet bij, omdat hij zich op een andere manier wil voorbereiden op de Tour de France.