De organisatie van Milaan-San Remo maakt zich vanwege het uitbreken van het coronavirus in Italië zorgen over het doorgaan van de eerste grote voorjaarsklassieker van het wielerseizoen. De koers staat gepland op 21 maart.

"We maken ons zorgen, want het is al over minder dan een maand. Het is zinloos om de start 20 of 50 kilometer te verplaatsen", aldus directeur Mauro Vegni van organisator RCS Sport.

"Er is geen plan B voor de Tirreno-Adriatico (die op 11 maart gepland staat, red.) en zeker niet voor Milaan-San Remo. Het is kort dag, dus er is geen plan B. Ik hoop dat de piek snel daalt."

Vegni is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Giro d'Italia, de eerste grote ronde van het jaar die begin mei start. "Daar kan ik nog niets over zeggen, al is het duidelijk dat we geen enkel risico zullen nemen als de situatie niet verbetert."

Eerder dit jaar was er ook al onzekerheid over het doorgaan van Milaan San-Remo, de eerste grote voorjaarsklassieker. Destijds waren er zorgen over langdurige herstelwerkzaamheden aan de Poggio, de slotbeklimming.

Het in China uitgebroken COVID-19-virus zorgt inmiddels voor flinke paniek in het noorden van Italië, waar inmiddels vijf mensen overleden zijn. Afgelopen weekend werden al onder meer enkele Serie A-duels afgelast uit angst voor verspreiding van het virus.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.

