Mathieu van der Poel tempert de verwachtingen voor het klassieke voorjaar. Vorig jaar won de alleskunner een derde van de koersen waar hij aan de start verscheen, maar dat percentage acht hij nu onmogelijk.

"Vorig jaar liep het boven verwachting goed. Dit jaar moet ik vooral bevestigen. Het zal moeilijk zijn om mijn prestaties te evenaren", zegt Van der Poel maandag tegen Sporza.

De drievoudig wereldkampioen veldrijden reed vorig jaar voor het eerst een uitgebreid programma op de weg. Hij won onder meer de Amstel Gold Race, Brabantse Pijl en Dwars door Vlaanderen.

In totaal zegevierde Van der Poel elf keer in de 33 koersen die hij reed. Dat winstpercentage van 33 verwacht de renner van Alpecin-Fenix niet te evenaren.

"Dat percentage is nu al aan het verdwijnen, ik heb me daar al bij neergelegd", aldus 'VDP' na de Ronde van de Algarve. In Portugal reed hij vorige week vrij anoniem zijn eerste rittenkoers. Van der Poel werd 45e in het eindklassement en kwam nooit in de buurt van een ritzege.

Van der Poel start zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad

"Ik kies dit jaar specifieker mijn doelen uit, dat moet ook wel met mijn programma", legt de 25-jarige renner uit. Hij rijdt onder meer de 'monumenten' Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Daarom moet ik mezelf af en toe tegen mijn wil in een beetje temperen."

Zaterdag rijdt Van der Poel met Omloop Het Nieuwsblad zijn eerste eendagskoers van het jaar. "Ik ben er klaar voor, denk ik. De Algarve is een perfecte voorbereidingskoers geweest."

"Er zijn in Portugal een paar fragmenten geweest waar ik gevoeld heb dat de vorm zeker niet slecht is. De geschiedenis leert bij mij dat als ik na zo'n week koersen een beetje rust neem, het wel goed komt."