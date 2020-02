Chris Froome was zondag geëmotioneerd na zijn eerste koersdag sinds 11 juni. De viervoudig winnaar van de Tour de France eindigde in het peloton in de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

"Dit voelt ontzettend goed", zei de 34-jarige Froome tegen Cyclingnews. "Het is een fantastisch gevoel om weer terug te zijn in het peloton. Er waren zoveel renners die naar me toe kwamen en zeiden dat het goed was om me weer te zien."

De Brit kwam ruim acht maanden geleden hard ten val bij de verkenning van de tijdrit van het Critérium du Dauphiné. Hij liep breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribbenkast en nekwervel op en het was verre van vanzelfsprekend dat hij terug zou keren op het hoogste niveau.

"Ik heb laten zien dat het mogelijk is om terug te komen na zo'n lange tijd", aldus Froome. "Het was slechts acht maanden, maar het voelde veel langer. Het is nog een lange weg naar mijn topniveau, maar het eerste gevoel is erg goed. Het was prachtig om weer een rugnummer op te spelden en te koersen."

De kopman van Team INEOS eindigde als 115e in dezelfde tijd als de Duitse winnaar Pascal Ackermann, die de massasprint won in Dubai.

"Dit is natuurlijk geen bijzondere uitslag, maar twee of drie maanden geleden kon ik nog amper lopen", zei Froome. "Het is voor mij al een grote overwinning om hier aan de start te staan en weer een wedstrijd te kunnen rijden."

Chris Froome (rechts) praat in de eerste etappe van de Ronde van de VAE bij met zijn oud-ploegmaat Wout Poels. (Foto: Getty Images)