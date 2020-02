Jakob Fuglsang heeft zondag de eindzege in de Ruta del Sol veiliggesteld. Pascal Ackermann was de snelste sprinter in de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

De 34-jarige Fuglsang had in de Ruta del Sol ruim voldoende aan de tweede plek in de afsluitende tijdrit. Hij eindigde in de rit tegen de klok van 13 kilometer in Mijas in dezelfde tijd als de Belgische winnaar Dylan Teuns.

Fuglsang werd deze week twee keer eerste, twee keer tweede en één keer zesde in de Spaanse rittenkoers. In het eindklassement heeft de Deen een voorsprong van 59 seconden op de Australische nummer twee Jack Haig. De Spanjaard Mikel Landa werd derde op 1.12 minuten.

Fuglsang kwam begin dit jaar negatief in het nieuws omdat hij banden zou hebben met de Italiaanse dopingarts Michele Ferrari. De renner van Astana ontkende in alle toonaarden en hij is ook niet gestraft.

Pascal Ackermann pakte de eerste zege in de Verenigde Arabische Emiraten. (Foto: Getty Images)

Ackermann klopt Groenewegen in VAE

Ackermann was op de openingsdag van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten de snelste in de massasprint. Chris Froome maakte zijn rentree in het peloton.

De 26-jarige Ackermann hield Caleb Ewan (Lotto Soudal) en Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) achter zich in de sprint. Dylan Groenewegen, die dit jaar al wel twee ritten won in de Ronde van Valencia, kwam als vierde over de streep in de WorldTour-koers.

Het is voor Ackermann zijn tweede zege van het nog prille wegseizoen. De Duitser was eerder deze maand al de beste in de Spaanse eendagskoers de Clásica de Almería.

Froome maakte in de VAE zijn rentree in het peloton na een afwezigheid van acht maanden door zwaar blessureleed. De 34-jarige Brit van Team INEOS finishte zonder problemen in de buik van het peloton.

De Ronde van de VAE, die vorig jaar werd gewonnen door Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic, duurt nog tot en met zaterdag.