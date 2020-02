Pascal Ackermann heeft zondag de eerste etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam geschreven. De renner van BORA-hansgrohe was de snelste in de massasprint. Chris Froome maakte zijn rentree in het peloton.

De 26-jarige Ackermann hield Caleb Ewan (Lotto Soudal) en Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) achter zich in de sprint. Dylan Groenewegen, die dit jaar al wel twee ritten won in de Ronde van Valencia, kwam als vierde over de streep.

Het is voor Ackermann zijn tweede zege van het nog prille wegseizoen. De Duitser was eerder deze maand al de beste in de Spaanse eendagskoers de Clásica de Almería.

Froome maakte in de VAE zijn rentree in het peloton na een afwezigheid van acht maanden. De 34-jarige Brit van Team INEOS finishte zonder problemen in de buik van het peloton.

Froome kwam vorig jaar bij een verkenning van de tijdrit in de Dauphiné hard ten val en had sindsdien niet meer gekoerst. "Het voelt na zo'n crash als een soort van tweede kans om opnieuw prof te zijn", zo gaf hij aan.

De Ronde van de VAE, die vorig jaar werd gewonnen door Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic, duurt nog tot en met zaterdag.