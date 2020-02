Chris Froome voelt zich aan de vooravond van zijn rentree vrij gespannen. De viervoudig winnaar van de Tour de France keert zondag in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten na lange afwezigheid terug in het peloton.

"Na mijn valpartij in juni ben ik acht maanden uit de roulatie geweest. Dit voelt als de eerste dag terug op school", blikt de 34-jarige Froome zaterdag vooruit op de persconferentie. "Ik ben wel vrij nerveus om terug te keren in het peloton, maar ik denk dat het normaal is als je er zo lang uit bent geweest."

Froome kwam ruim een half jaar geleden hard ten val in de aanloop naar het Critérium du Dauphiné en liep breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribbenkast en nekwervel op. Hij wil eerst bekijken of hij de eindstreep kan halen van de WorldTour-koers in de Emiraten.

"Ik ben erg blij om hier te zijn en ik hoop dat ik op het juiste niveau ben om de koers uit te rijden", zegt hij. "Het is duidelijk dat ik niet ga winnen, maar ik kijk er echt naar uit om weer in actie te komen."

"Uiteraard ben ik iets zwakker aan mijn rechterkant, waar ik mijn been heb gebroken. Tijdens het fietsen merk ik dat ik met mijn linkerkant meer doe dan met mijn rechterkant, maar mijn herstel staat even op een lager pitje. Ik richt me nu op mijn terugkeer in het peloton en het maken van uren op mijn fiets."

Chris Froome tijdens de presentatie van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. (Foto: LaPresse)

'Heb een aantal zware momenten gehad tijdens herstel'

De renner van Team INEOS zou aanvankelijk in oktober al zijn rentree maken in het Critérium van Saitama, maar hij voelde zich er toen nog niet klaar voor en meldde zich af. Vanaf dat moment richtte hij zich op een wedstrijd vroeg in het nieuwe wielerseizoen.

"Ik heb een aantal zware momenten gehad tijdens de voorbije acht maanden, maar mijn doel was altijd om te proberen vroeg in het seizoen van start te gaan", laat hij weten. "Dat ik hier ben is het bewijs dat het gaat zoals ik hoopte."

Mocht Froome fit genoeg zijn, dan verschijnt hij komende zomer samen met onder anderen Egan Bernal en Geraint Thomas aan de start van de Tour. Het toptrio van Team INEOS moet de strijd aangaan met Jumbo-Visma, dat met Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk grote ambities heeft.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten begint zondag met een vlakke etappe in en rond Dubai. Zaterdag staat de slotrit op het programma. Naast Froome staan onder anderen Dylan Groenewegen, Wilco Kelderman, Wout Poels, Alejandro Valverde en Tadej Pogacar aan de start.