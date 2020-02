Miguel Ángel López heeft zaterdag de vierde etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. In de Ruta del Sol hield Jack Haig klassementsleider Jakob Fuglsang van diens derde ritzege af.

De 26-jarige López kwam na bijna 170 kilometer als eerste boven op de Alto do Malhão, een lastige aankomst van de tweede categorie. De Colombiaan bleef Dan Martin twee seconden voor op het 2,6 kilometer lange klimmetje met een gemiddelde stijging van 9,4 procent.

Remco Evenepoel kwam twee seconden na Martin als derde over de streep en behield zijn leidende positie in het klassement. Het Belgische toptalent begint de laatste etappe in dezelfde tijd als Martin (tweede) en Maximilian Schachmann (derde).

Bauke Mollema was op de achtste plek de beste Nederlander in de vierde etappe en is op achttien seconden zevende in het klassement. Mathieu van der Poel, die in Portugal zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen rijdt, kon niet mee met de favorieten op het slotklimmetje.

Zondag staat de slotrit op het programma in de Ronde van de Algarve. Daarin moeten de renners een ruim 20 kilometer lange individuele tijdrit door Lagoa afleggen.

Jack Haig was de sterkste van een kopgroep in de Ruta del Sol. (Foto: Getty Images)

Haig houdt Fuglsang van derde ritzege in Ruta del Sol

In de vierde etappe van de Ruta del Sol was Haig na 125 kilometer van Villanueva Mesia naar Granada de sterkste van een kopgroep van drie renners. De 26-jarige renner van Mitchelton-SCOTT bleef Fuglsang (tweede) en Mikel Landa (derde) voor in de sprint.

Het trio bleef in de finale over na een beklimming van de eerste categorie en sprintte na een lange afdaling om de winst. Fuglsang leek even op weg naar zijn derde etappezege, maar Haig passeerde de Deen in de laatste meters.

Fuglsang schreef eerder wel de openingsrit en de derde etappe in de Ruta del Sol op zijn naam. De Deen, die vanwege dopinggeruchten onder vuur ligt, blijft leider in het klassement. Daarin heeft hij veertien seconden voorsprong op Landa. Haig staat nu derde en heeft 35 tellen achterstand.

De Ruta del Sol wordt zondag afgesloten met een 13 kilometer lange individuele tijdrit door de straten van Mijas.