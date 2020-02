Jack Haig heeft zaterdag de vierde etappe in de Ruta del Sol gewonnen. De Australiër hield klassementsleider Jakob Fuglsang van diens derde ritzege af in de Andalusische wielerronde.

Haig was na 125 kilometer van Villanueva Mesia naar Granada de sterkste van een kopgroep van drie renners. De 26-jarige renner van Mitchelton-SCOTT bleef Fuglsang (tweede) en Mikel Landa (derde) voor in de sprint.

Het trio bleef in de finale over na een beklimming van de eerste categorie en sprintte na een lange afdaling om de winst. Fuglsang leek even op weg naar zijn derde etappezege, maar Haig passeerde de Deen in de laatste meters.

Fuglsang schreef eerder wel de openingsrit en de derde etappe in de Ruta del Sol op zijn naam. De Deen, die vanwege dopinggeruchten onder vuur ligt, blijft leider in het algemeen klassement. Daarin heeft hij veertien seconden voorsprong op Landa. Haig staat nu derde en heeft 35 tellen achterstand.

De Ruta del Sol wordt zondag afgesloten met een 13 kilometer lange individuele tijdrit door de straten van Mijas.