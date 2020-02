Denise Betsema heeft zaterdag haar eerste overwinning geboekt sinds ze een maand geleden terugkeerde na een schorsing. De veldrijdster was de beste bij de Cyclocross in het Belgische Leuven.

De 27-jarige Betsema was in de strijd om de overwinning te sterk voor haar drie jaar jongere landgenote Annemarie Worst. De Belgische Sanne Cant werd derde.

Vorig jaar testte Betsema positief op anabole steroïden, wat haar een schorsing van 'slechts' een half jaar kostte. Ze kon namelijk aantonen dat de stof in een vervuild en legaal voedingssupplement zat.

Betsema, die vorig jaar internationaal doorbrak met onder meer brons bij het EK, maakte eind vorige maand haar rentree in de Kasteelcross, waar ze tweede werd.

Ze hoopte vervolgens op een plek in de Nederlandse WK-selectie, maar bondscoach Gerben de Knegt liet haar thuis. Landgenote Ceylin del Carmen Alvarado pakte de wereldtitel.