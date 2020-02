Anna van der Breggen heeft vrijdag in de Setmana Ciclista Valenciana haar eerste zege van 2020 geboekt. De 29-jarige renster van Boels-Dolmans won na een solo van bijna 40 kilometer de koninginnenrit en is ook de nieuwe leider in de Spaanse rittenkoers.

Van der Breggen demarreerde op 39 kilometer van de finish uit het peloton en werd niet meer bijgehaald. Aan de meet in het Spaanse Finestrat had ze nog 29 seconden over op de Belgische Clara Koppenburg. De Nederlandse Demi Vollering werd derde op 1.03 minuut.

De tweede etappe van de Setmana Ciclista Valenciana voerde de rensters over 126 kilometer van Agost naar Finestrat. Het peloton moest onderweg vier bergen overbruggen, waarvan twee van de eerste categorie.

Op de de flanken van de Puerto de Tudons, de één-na-laatste klim van de dag, sprong Van der Breggen weg. De renster van Boels-Dolmans dichtte al snel het gat met koploopster Marlen Reusser en ging daarna solo. Koppenburg en Vollering gingen tevergeefs in de achtervolging.

De Setmana Ciclista Valenciana, die tot en met zondag duurt, is voor Van der Breggen haar eerste koers in 2020. Voor de 29-jarige Overijsselse staat het jaar in het teken van de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio. Vier jaar geleden kroonde Van der Breggen zich in Rio de Janeiro voor het eerst in haar loopbaan tot olympisch kampioen op de weg.