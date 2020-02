Jakob Fuglsang heeft vrijdag zijn tweede etappezege geboekt in de Ruta del Sol. De Deense klassementsleider profiteerde in de derde etappe van de Spaanse rittenkoers op de slotheuvel van een inschattingsfout van Dylan Teuns.

De Belgische heuvelspecialist sloeg op tweehonderd meter van de finish een gaatje met Fuglsang, maar Teuns reed rechtdoor waar hij een flauwe bocht naar rechts had moeten nemen. Fuglsang, die woensdag al de openingsrit won, kwam daardoor als eerste boven in het Spaanse Ubeda. Antwan Tolhoek was de beste Nederlander met een negende plaats.

Dankzij zijn tweede etappezege verstevigt Fuglsang de leiding in het algemeen klassement. De Deen breidt zijn voorsprong op nummer twee Mikel Landa, die in de derde etappe acht seconden moest toegeven op Fuglsang, uit naar veertien seconden.

Fuglsang kwam onlangs in opspraak nadat beweerd werd dat hij banden zou hebben met de beruchte dopingarts Michele Ferrari. Hij ontkende dat hij Ferrari ooit ontmoet heeft en antidopinginstantie CADF zag geen aanleiding om een onderzoek in te stellen.

De qua deelnemersveld sterk bezette Ruta del Sol duurt nog tot en met zondag. Op de slotdag staat een individuele tijdrit over 13 kilometer op het programma. Steven Kruijswijk eindigde vorig jaar als derde in het algemeen klassement, maar hij is er dit jaar niet bij omdat hij pas net is hersteld van een knieblessure.