Cees Bol heeft vrijdag verrassend een etappezege geboekt in de Ronde van de Algarve. De renner van Team Sunweb troefde in de eindsprint in de derde etappe onder anderen landgenoot Fabio Jakobsen af.

Na bijna 202 kilometer begon Bol vroeg aan zijn eindsprint in de straten van Tavira, maar hij hield met succes Sacha Modolo (tweede) en Jakobsen (derde) achter zich. Het is voor de geboren Zaandammer zijn eerste zege in 2020.

De leiderstrui van Remco Evenepoel kwam niet in gevaar. De twintigjarige Belg eindigde in de buik van het peloton, nadat hij donderdag met groots machtsvertoon de leiding greep in het algemeen klassement.

Op 22 kilometer van de finish raakte Koen de Kort betrokken bij een valpartij nabij een vluchtheuvel. De Nederlander van Trek-Segafredo, die ook zijn ploeggenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns tegen het asfalt zag gaan, vervolgde zijn weg met een bebloede arm. De schade bij de 37-jarige De Kort was vrijdag nog niet duidelijk.

In de Ronde van de Algarve staat zaterdag een heuveletappe op het programma. De Portugese rittenkoers duurt tot en met zondag en wordt afgesloten met een individuele tijdrit over ruim 20 kilometer. Jakobsen won woensdag nog de openingsetappe.

Jakob Fuglsang viert zijn tweede etappezege in de Spaanse plaats Ubeda. (Foto: Getty Images)

Fuglsang wint opnieuw in Ruta del Sol

In de Ruta del Sol boekte Jakob Fuglsang eerder op vrijdag zijn tweede etappezege in de Ruta del Sol. De Deense klassementsleider profiteerde in de derde etappe van de Spaanse rittenkoers op de slotheuvel van een inschattingsfout van Dylan Teuns.

De Belgische heuvelspecialist sloeg op tweehonderd meter van de finish een gaatje met Fuglsang, maar Teuns reed rechtdoor waar hij een flauwe bocht naar rechts had moeten nemen. Fuglsang, die woensdag al de openingsrit won, kwam daardoor als eerste boven in het Spaanse Ubeda. Antwan Tolhoek was de beste Nederlander met een negende plaats.

Dankzij zijn tweede etappezege verstevigt Fuglsang, die in opspraak is geraakt vanwege banden met de beruchte dopingarts Michelle Ferrari, de leiding in het algemeen klassement. De Deen breidt zijn voorsprong op nummer twee Mikel Landa, die in de derde etappe acht seconden moest toegeven op Fuglsang, uit naar veertien seconden.

De qua deelnemersveld sterk bezette Ruta del Sol duurt nog tot en met zondag. Op de slotdag staat een individuele tijdrit over 13 kilometer op het programma.