Remco Evenepoel heeft donderdag de tweede etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. Het Belgische toptalent kwam als eerste boven op een lastige aankomst bergop. Fabio Jakobsen raakte zijn leiderstrui kwijt.

De twintigjarige Evenepoel sprong in de slotkilometer weg uit de favorietengroep. Maximilian Schachmann ging nog in de achtervolging, maar de Duitser kwam net tekort voor de ritwinst. Daniel Martin eindigde als derde en Bauke Mollema was op de negende plek de beste Nederlander.

Evenepoel neemt tevens de leiderstrui over van Jakobsen, die woensdag naar de overwinning in de openingsrit sprintte. De Nederlands kampioen moest vrij vroeg lossen uit het peloton. Schachmann staat in dezelfde tijd als Evenepoel tweede in het klassement.

De tweede etappe voerde het peloton over bijna 184 kilometer van Sagres naar Alto da Fóia. De finish lag op een ruim 7 kilometer aankomst van de eerste categorie met een gemiddelde stijging van 6 procent.

Mathieu van der Poel, die in Portugal zijn eerste koers van het seizoen rijdt, kon op de slotklim even mee, maar moest de favorietengroep op 4 kilometer van de meet laten gaan.

In de Ronde van de Algarve staat vrijdag een heuvelrit op het programma. De Portugese wielerronde duurt tot en met zondag en wordt dan afgesloten met een individuele tijdrit.

Gonzalo Serrano boekte in de Ruta del Sol zijn eerste profzege. (Foto: Getty Images)

Spanjaard Serrano verrast in Ruta del Sol

In de Ruta del Sol ging de Spanjaard Gonzalo Serrano verrassend met de ritzege aan de haal. De 25-jarige renner van Caja Rural-Seguros soleerde in de tweede etappe, die over 198 kilometer van Sevilla naar Iznájar ging, naar de winst op een venijnig klimmetje.

Serrano sprong op een kleine kilometer van de finish weg uit het peloton op het klimmetje en hield de concurrentie net achter zich. Zijn landgenoot Juan José Lobato sprintte op twee seconden naar de tweede plaats, voor Dylan Teuns.

Jakob Fuglsang eindigde als zesde en behield zijn leiderstrui, nadat hij woensdag de openingsrit won. De Deense titelverdediger, die onder vuur ligt vanwege dopinggeruchten, heeft zes seconden voorsprong op Mikel Landa. Dylan Teuns staat op 23 tellen derde.

De Ruta del Sol gaat vrijdag verder met een lastige bergrit. De Spaanse wielerronde wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit.