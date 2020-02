Jakob Fuglsang heeft woensdag de openingsrit in de Ruta del Sol gewonnen. De Deen raakte eerder deze maand in opspraak toen hij van dopinggebruik beschuldigd werd.

De Ruta del Sol begon met een zware bergrit van 173 kilometer. Fuglsang, die de rittenkoers in Andalusië vorig jaar won, ging in de slotfase in de aanval samen met Mikel Landa.

In de eindsprint op een weg met kinderkopjes in Grazalema reed Fuglsang zijn Spaande medevluchter uit het wiel. Antwan Tolhoek was op de veertiende plek de beste Nederlander.

Het was voor Fuglsang zijn eerste koers van het jaar. De ervaren Deen kwam begin deze maand in opspraak nadat beweerd werd dat hij banden zou hebben met de beruchte dopingarts Michele Ferrari. De Astana-renner ontkende fel dat hij Ferrari ooit ontmoet heeft en antidopinginstantie CADF zag geen aanleiding om een onderzoek in te stellen.

De Ruta del Sol duurt nog tot en met zondag.