Fabio Jakobsen heeft woensdag de eerste etappe gewonnen van de Ronde van de Algarve. De Nederlands kampioen van Deceuninck-Quick-Step was met overmacht de sterkste in de massasprint.

Jakobsen troefde na een relatief vlakke rit over 195,6 kilometer tussen Portimão en Lagos in de laatste tientallen meters zijn Italiaanse oud-ploeggenoot Elia Viviani af. Hij zegevierde met een fietslengte verschil.

Het was voor Jakobsen, die vorig jaar ook de openingsetappe won in de Ronde van de Algarve, alweer zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij was twee weken geleden ook al de beste in een etappe in de Ronde van Valencia.

"Ik ben blij om hier wederom te winnen. Ik houd van de finish in Lagos. Het is een lange, rechte lijn met genoeg ruimte. Het was dezelfde finish als vorig jaar, maar deze keer zat ik wat meer ingesloten. Gelukkig kon ik er nog uitkomen", zei Jakobsen na afloop.

Mathieu van der Poel, die zijn eerste koers van dit jaar rijdt, liet zich op een paar kilometer voor de streep ook nog heel even van voren zien, maar hij kwam wel in de knel en kon daarom uiteindelijk niet meedoen om de ereplaatsen.

De Sloveen Tadej Pogacar is de titelverdediger in de Ronde van de Algarve, die donderdag verder gaat met de enige bergrit en zondag wordt afgesloten met een individuele tijdrit over 20,3 kilometer.

Jakob Fuglsang juicht na de winst van de eerste etappe in de Ruta del Sol. (Foto: Getty Images)

Veelbesproken Fuglsang wint in Ruta del Sol

Jakob Fuglsang won eerder op woensdag de eerste etappe in de Ruta del Sol. De door dopinggeruchten veelbesproken Deense titelverdediger van Astana was op overtuigende wijze de sterkste op de slotklim.

Fuglsang demarreerde in de slotfase van een zware bergrit over 173,8 kilometer tussen Alhaurin de la Torre en Grazalema uit het wiel van zijn Spaanse medevluchter Mikel Landa en had op de finish een voorsprong van zes seconden.

Antwan Tolhoek was op de veertiende plek de beste Nederlander. Steven Kruijswijk eindigde vorig jaar als derde in het algemeen klassement, maar hij is er dit jaar niet bij omdat hij pas net is hersteld van een knieblessure.

Fuglsang kwam onlangs in opspraak nadat beweerd werd dat hij banden zou hebben met de beruchte dopingarts Michele Ferrari. Hij ontkende dat hij Ferrari ooit ontmoet heeft en antidopinginstantie CADF zag geen aanleiding om een onderzoek in te stellen.

De qua deelnemersveld sterk bezette Ruta del Sol is op papier zwaarder dan de Ronde van de Algarve met in totaal drie bergritten en als afsluiting zondag eveneens een individuele tijdrit over 13 kilometer.