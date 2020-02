Wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel begint woensdag aan het wielerseizoen op de weg. Het staat nog niet helemaal vast welke koersen de alleskunner zal rijden, maar in grote lijnen is zijn programma al wel bekend.

Deelname Van der Poel bevestigd door zijn ploeg Alpecin-Fenix 19-23 februari: Ronde van Algarve (Portugal)

29 februari: Omloop Het Nieuwsblad (België)

Nadat de 25-jarige Van der Poel deze winter 24 van de 25 veldritten waaraan hij deelnam won, begint hij in Portugal aan het wegseizoen. Zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft tot dusver alleen deelname aan de Ronde van de Algarve en Omloop Het Nieuwsblad officieel toegezegd.

Deelname Van der Poel zo goed als zeker 7 maart: Strade Bianche (Italië)

21 maart: Milaan-San Remo (Italië)

23-30 maart: Ronde van Catalonië (Spanje)

1 april: Dwars door Vlaanderen (België)

5 april: Ronde van Vlaanderen (België)

12 april: Parijs-Roubaix (Frankrijk)

Vorig jaar won Van der Poel zes van de vijftien koersen die hij in het voorjaar reed. Zijn aansprekendste zeges boekte hij in de Amstel Gold Race, Brabantse Pijl en Dwars door Vlaanderen. Daarnaast won hij de kleinere koersen Ronde van Antalya, GP de Denain en de Ronde van de Sarthe.

Dit jaar omvat het programma van Van der Poel veel meer grote wedstrijden, al is zijn deelname aan onder meer Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix nog niet officieel bevestigd. Als er geen gekke dingen gebeuren, zal Van der Poel al deze koersen rijden.

Deelname Van der Poel nog onzeker 15 april: Brabantse Pijl (België)

19 april: Amstel Gold Race (Nederland)

22 april: Waalse Pijl (België)

26 april: Luik-Bastenaken-Luik (België)

Van der Poel ligt uitgeput op het asfalt na zijn spectaculaire zege in de Amstel Gold Race vorig jaar. (Foto: Pro Shots)

Hoofddoel is mountainbikewedstrijd op Spelen

Na Parijs-Roubaix staat het schema van Van der Poel nog met potlood ingetekend. Pas na het eerste blok in het voorjaar beslist Alpecin-Fenix of Van der Poel bijvoorbeeld zijn titel in de Amstel Gold Race zal verdedigen.

Het hoofddoel voor Van der Poel dit jaar is de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen. Mogelijk last hij wat extra rust in ter voorbereiding op de wedstrijd in Tokio.

Mountainbikeprogramma Van der Poel 23-24 mei: wereldbeker Nove Mesto (Tsjechië)

20-21 juni: wereldbeker Vallnord (Andorra)

28 juni: WK mountainbike Albstadt (Duitsland)

27 juli: Olympische Spelen (Japan)

Na de Spelen is het programma van Van der Poel vooral afhankelijk van de wildcards die de Vuelta a España uitdeelt aan de niet-WorldTour-ploegen. Als Alpecin-Fenix in Utrecht aan de Vuelta-start verschijnt, dan zal 'VDP' zeer waarschijnlijk de eerste grote ronde in zijn carrière rijden.

Vuelta-directeur Javier Guillén liet onlangs echter al weten dat de kans klein is dat Alpecin-Fenix een wildcard krijgt voor zijn koers. Vermoedelijk zal Van der Poel daarom in het najaar nog enkele wereldbekers op de mountainbike rijden.