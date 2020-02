Tom Dumoulin weet de oorzaak van de ziekte die onlangs zijn debuut voor Jumbo-Visma in de weg zat. De van Team Sunweb overgekomen toprenner had last van parasieten in zijn darmen, maar voelt zich inmiddels weer een stuk beter.

"Zoals jullie weten, voelde ik me de laatste tijd niet zo goed. Vorige week zijn er parasieten in mijn darmen gevonden, waarna ik medicatie heb gekregen", schrijft Dumoulin maandag in een bericht op Instagram.

"Ik voel me nu veel beter en heb vandaag en afgelopen weekend goed getraind. Ik kijk ernaar uit om mijn start van het seizoen en mijn volgende doelen snel te plannen. Ik hou jullie op de hoogte!"

De 29-jarige Dumoulin zou begin deze maand zijn Jumbo-Visma-debuut maken in de Ronde van Valencia, maar dat ging niet door. Vervolgens zette hij ook een streep door de Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo van volgende maand.

Het is niet duidelijk of Dumoulin die twee koersen nu alsnog rijdt. De Limburger kwam niet meer in actie in wedstrijdverband sinds het Critérium du Dauphiné in juli vorig jaar, waar hij afstapte wegens een knieblessure.

Jumbo-Visma hoopt later dit jaar met Dumoulin een gooi te doen naar winst van de Tour de France. De ambitieuze Nederlandse ploeg staat in Frankrijk ook met onder anderen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk aan de start.

Het bericht van Tom Dumoulin op Instagram.