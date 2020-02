Veldrijdster Yara Kastelijn heeft zondag toch moeten besluiten om voortijdig een punt achter haar seizoen te zetten. Op advies van doktoren neemt de Europees kampioene de tijd om te herstellen van enkele breukjes in haar rugwervel.

De 22-jarige Kastelijn kwam anderhalve week geleden ten val bij de Ethias Cross in Maldegem. Ze werd per brancard afgevoerd en bleek twee breukjes in een van haar wervels te hebben, maar kwam in de laatste dagen nog 'gewoon' twee keer in actie.

"Met pijn in mijn hart moet ik mijn droomseizoen eerder beëindigen dan ik van plan was. Ik moet naar de doktoren en mijn lichaam luisteren: zij zeggen momenteel 'nee'", schrijft Kastelijn op Twitter.

"Hoe eigenwijs ik ook ben en hoe graag ik ook wil, ik moet geduld hebben. Ik heb gevochten met alles wat ik in me heb, maar nu moet ik mijn lichaam de rust geven die het verdient. Ik ben heel dankbaar en zie jullie volgend seizoen."

Kastelijn is dit seizoen echt doorgebroken in het veldrijden. Ze pakte in november voor het eerst in haar loopbaan de Europese titel en was eerder al de beste in onder meer de Superprestige in Gavere en de beruchte en loodzware Koppenbergcross.