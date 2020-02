Nairo Quintana heeft zaterdag de macht gegrepen in de Tour de la Provence. De Colombiaan was oppermachtig in de rit naar de Mont Ventoux.

De Colombiaan, die afgelopen winter Movistar verruilde voor de kleinere Franse ploeg Arkéa Samsic, was oppermachtig op de flanken van de 'Kale Berg'.

De winnaar van de Giro van 2014 had bijna anderhalve minuut voorsprong op de Kazach Alexey Lutsenko aan de meet. De finish was overigens niet op de top van de berg getrokken, maar enkele kilometers daaronder.

De Brit Hugh Carthy en de Rus Aleksandr Vlasov kwamen net achter Lutsenko over de streep. Wilco Kelderman was op plek zeven de beste Nederlander. Hij kwam in gezelschap van Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss over de streep.

Quintana is direct de topfavoriet in de eindzege van de ronde, die zondag eindigt met een heuveletappe. Hij verdedigt in de rit van Avignon naar Aix-en-Provence een voorsprong van ruim een minuut op Vlasov.

Kelderman zakt in het klassement van plek drie naar plek vijf. Zijn achterstand op Quintana bedraagt 2.16 minuut. Hij moet 48 seconden inlopen op Lutsenko om naar het podium te mogen.